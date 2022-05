Quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post sponsorizzato? La cifra da capogiro guadagnata nel 2021

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post sponsorizzato su Instagram? Ecco i numeri da capogiro

Non ci sono dubbi che Chiara Ferragni sia la regina delle influencer, almeno in Italia, ma vi siete mai chiesti quanto guadagna con un singolo post sponsorizzato. Le cifre del suo lavoro, dall’alto dei suoi oltre 27 milioni di follower Instagram, non possono che essere da capogiro. Sicuri di volerle conoscere nel dettaglio?

LEGGI ANCHE :– Fedez fa pace con Rovazzi? È successo al concerto di Tananai: il momento ripreso dai fan

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Chiara Ferragni con un post sponsorizzato? Le cifre della regina delle influencer non possono che essere da capogiro. Photo Credits: Shutterstock

Quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post?

Andiamo con ordine. Nell’anno 2020 Chiara Ferragni era al 65esimo posto al mondo tra le influencer che guadagnavano di più con un singolo post sponsorizzato su Instagram. La moglie di Fedez prendeva in media 59.700 dollari a post (circa 57mila euro).

Queste cifre, però, nell’anno 2021 sono discretamente aumentate e chiedersi oggi quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post su Instagram vuol dire vedere numeri che sono davvero da capogiro.

Secondo le stime di HOPPER HQ, Chiara Ferragni è ancora l’influencer italiana più pagata di tutti (sebbene Khaby Lame sia subito dietro di lei, ad una differenza minima). 72-esima nella posizione globale, nel 2021 la pubblicazione di un post sponsorizzato di Chiara Ferragni su Instagram costava più di 20mila euro più del 2020. Un singolo post della fondatrice di The Blonde Salad, nel 2021, costava infatti 82.100 dollari (praticamente 78mila euro).

Ma quanto costa invece un singolo post sponsorizzato da Chiara Ferragni oggi, nel 2022? Per scoprire la cifra media dovremo aspettare ancora un po’… ma visti i trend non possiamo che immaginare che il prezzo non abbia fatto che salire!

Photo Credits: Shutterstock