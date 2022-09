Ilary Blasi, quanto costa la scuola della figlia Isabel: la retta per il primo anno di scuola

Isabel Totti ha cominciato la prima elementare in un istituto esclusivo di Roma: ecco quanto costa la scuola della figlia di Ilary Blasi

Isabel Totti ha cominciato la prima elementare, con la figlia di Ilary Blasi e dell’eterno capitano giallorosso che frequenta un istituto esclusivo di Roma: ma quanto costa la retta della scuola della bambina?

Primo giorno in prima elementare per Isabel Totti: quale scuola frequenta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo Repubblica, Isabel Totti frequenta la Ambrit International School, un istituto internazionale di Roma che comprende scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola media.

Per l’inizio della prima elementare, sua mamma ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali si fa vedere mentre accompagna la bambina a scuola, con tanto di zainetto trolley e fila dei bambini davanti all’ingresso.

Ma quanto costa la scuola della figlia di Ilary Blasi?

Siamo andati a farci un giro sul sito internet della Ambrit International School, sul quale abbiamo scoperto che le tasse scolastiche della classe della piccola Isabel sono belle salate.

La sola iscrizione all’istituto costa 4mila euro, ai quali si aggiungono 16.393 euro di retta per la prima elementare. A questi vanno aggiungi poi ulteriori extra: 1.300 euro per il pranzo, 80 euro per l’acquisto dell’uniforme sportiva e 35 euro per l’acquisto di un ukulele da utilizzare nelle classi di musica.

Ci sono poi ulteriori costi aggiuntivi e opzionali per il viaggio in autobus (3.250 euro andata e ritorno o 2.100 euro solo andata o solo ritorno), e 5.000 euro per un supporto intensivo all’insegnamento o lezioni approfondite di Inglese (a partire dalla quarta elementare)…

Insomma, la scuola che frequenta la bambina non costa meno di 21.500 euro all’anno… Cifre che, alla fine, sono anche più basse di quanto potevamo pensare…

