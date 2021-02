Naike Rivelli continua le sue sperimentazioni artistiche approfondendo la “vulva art” e Ornella Muti le fa prima da assistente e poi da modella

Ornella Muti posa per la figlia Naike: il quadro intimo

Su Instagram Naike Rivelli sembra aver trovato lo spazio giusto per esprimere se stessa: la sua cifra stilistica è la provocazione, mista all’esortazione nei confronti delle donne ad esplorare il primo Io in ogni sua sfumatura. Anche la madre Ornella Muti si è immolata alla causa e ha posato da modella per uno dei quadri ‘intimi’ della figlia.

La “vulva art” consiste nel colorare i peli pubici femminili e poi avvicinare un foglio alla parte sopra cui viene impresso il disegno. Naike Rivelli ha dato dimostrazione sul social fotografico qualche girono fa spiegando che “Devi avere il pelo lungo perché se non hai il pelo non puoi fare l’arte della vulva. Voi ragazze tutte depilate non potete fare la vulva art. Le donne come un tempo, come Dio le ha create, cioè come me, possono”.

L’arte di Ornella Muti e Naike Rivelli

In quel video Ornella Muti faceva da assistente, adesso invece si è prestata come modella mostrandosi su Instagram solo con il reggiseno mentre la figlia provvedeva a coprire le parti intime e procedeva con la sua arte.

Paola Barale ha commentato l’opera: “Siete belle e libere” e chissà che prima o poi non venga finisca anche lei tra le muse dell’artista.