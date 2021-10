Puro romanticismo nel brano Bonjour, interpretato da Erik alias Giuseppe Stalfieri

Il contatore su YouTube segna già oltre 30 mila visualizzazioni per il videoclip del brano Bonjour: appare il giovane Erik al pianoforte dentro uno studio di registrazione ed un sacco di spezzoni tratti dal film Codice Karim (una coproduzione Lime Film e Rai Cinema), già in programmazione sui canali Sky. Come è stato possibile che il brano di un esordiente sia finito nella colonna sonora di un film importante? Il merito va ascritto al compositore Franco Eco (autore della colonna sonora di questo film) che ha deciso di investire su questo giovane interprete, giunto a Roma dalla lontana Basilicata per perfezionare la sua cultura musicale. Come spesso succede nelle favole, tra i due è scattata la scintilla; tra Erik e Franco Eco c’è voglia di mettersi in gioco anche per superare un momento difficile per il mondo della musica in generale. I canali social di Erik già prevedono diverse migliaia di followers e fans, a dimostrazione che anche voglia di cose semplici e di sentirsi dire come una storia d’amore può sbocciare con il caffè portato la Domenica mattina. Franco Eco ha composto le colonne sonore di diversi film di successo degli ultimi anni (Il crimine non va in pensione, Gramigna, Un amore così grande, Oggetti smarriti) e la sua originalità è tangibile nel documentario Samosely (dedicato alle persone che continuano a vivere a Chernobyl) e nella sua passione per Dante Alighieri da tempi non sospetti: abbiamo infatti apprezzato la sua musica per lo spettacolo Dante Esoterico e nel disco Dante Concert vol.1, edito da U.d.U. Ululati Records nel 2009. Il nostro suggerimento è guardare su Sky Cinema un film come Codice Karim per comprendere come la musica colta possa essere anche a disposizione delle semplici canzoni (ed in questo ricorda il percorso fatto da altri noti compositori, in primis Ennio Morricone: ma intanto potete gustarvi il videoclip di Bonjour https://www.youtube.com/watch?v=YP7vuEL-jJk