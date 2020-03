Pupo fa pubblica ammenda sui social e chiede scusa a Barbara D'Urso dopo che la conduttrice lo ha criticato a Pomeriggio 5. Cosa è successo

Tra Pupo e Barbara D’Urso c’è stato del tenero? Il cantante ha ritirato fuori la storia del flirt, ma la conduttrice continua a negare, invitandolo a smettere di raccontare falsità. E alla fine lui si scusa pubblicamente. Pace fatta?

Pupo e il presunto flirt con Barbara D’Urso

Più volte, durante le puntate del GF Vip, Pupo ha raccontato di aver avuto una storia con una donna famosa dello spettacolo che però ha sempre rinnegato il presunto flirt.

Il sempre ben informato Alfonso Signorini ha tirato in ballo Barbara D’Urso, ma l’opinionista fiorentino ha sorvolato, preferendo non fare nomi.

Dopo l’ennesima allusione, la conduttrice si è vista costretta a intervenire e durante Pomeriggio 5 ha invitato il cantante a tacere sulla questione.

“Basta dichiarare di aver avuto una storia con me, no? Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai perché sei un grande cantautore. Sei anche un grande conduttore, ricordi che ti scelsi io per La Fattoria?” ha detto Barbara D’Urso rivolvendosi a Pupo.

Le scuse di Pupo

Dopo le parole di Carmelita in diretta a Pomeriggio 5, Pupo ha fatto ammenda e si è scusato pubblicamente sui social.

Taggandola in un post su Twitter, ha scritto: “Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due”, penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa.”

Basterà il cinguettio di Pupo per farsi perdonare da Barbara D’Urso? I più maliziosi ritengono che le scuse non siano poi così convincenti: pare che la canzone citata dal cantante nel tweet sia stata scritta proprio per la conduttrice… Ennesima allusione?