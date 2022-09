La proposta di Basciano non era di matrimonio: l’errore chiarito dall’amico. Perchè ha dato quell’anello a Sophie Codegoni?

Qual è la verità sull’anello mostrato da Basciano a Sophie Codegoni e sulla proposta di matrimonio alla Mostra di Venezia?

In tanti, sui social, hanno commentato quella che è già stata etichettata da tutti come la ‘proposta di matrimonio‘ di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul Red Carpet della 79a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra polemiche e apprezzamenti, qual è la verità su quell’anello?

Basciano e la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni? Spunta la verità sull’anello!

La scena ormai la conosciamo tutti: sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano si inginocchia davanti a Sophie Codegoni e le mostra un anello, tanto che in molti hanno subito pensato ad una proposta di matrimonio.

Immediatamente sono piovute critiche da ogni dove, ma anche qualche apprezzamento per il gesto romantico di Alessandro.

Sulla questione è intervenuto Amedeo Venza che, in una delle sue Instagram Stories, ha chiarito che quell’anello non sia di una proposta di matrimonio ma è un semplice anello di fidanzamento.

Il commento di Amedeo Venza e la risposta alle critiche del web

“Non si tratta neanche di una promessa di matrimonio… se anche fosse… ha fatto benissimo. Io sono un suo amico e sono felicissimo per il mio amico!”, ha commentato poi il celebre esperto di gossip, dando anche qualche risposta al vetriolo a chi aveva attaccato sia lui che Basciano per la scelta di dare l’anello a Sophie sul red carpet.

Ad ogni modo, è accertato: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si sposeranno a breve, quella che abbiamo visto a Venezia non era una proposta o promessa di matrimonio ma soltanto una celebrazione del loro amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip a partire da circa un anno fa!

Photo Credits: Kikapress