Proposta di Basciano a Sophie Codegoni: la frecciata velenosa di Valeria Graci che ottiene molti like

La proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia ha attirato critiche e commenti: ecco la frecciatina di Valeria Graci

Ha fatto molto scalpore il fatto che, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano abbia fatto la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni (anche se non è proprio così), attirandosi su di sé critiche da ogni dove, a partire da un commento di Valeria Graci comparso sui social… Ma cosa sarà mai successo davvero?

Proposta di Basciano a Sophie Codegoni: cosa è successo sul red carpet?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scena l’abbiamo vista tutti: sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, ad un certo punto, Alessandro Basciano si è inginocchiato di fronte a Sophie Codegoni, circondato dai fotografi che hanno immortalato quella che sembrava essere a tutti gli effetti una proposta di matrimonio.

Dopo essersi conosciuti mesi fa nella casa del GF Vip, Alessandro e Sophie sembrano essere ormai una coppia consolidata, pronta a compiere il passo successivo.

Il commento di Valeria Graci fa impazzire i social

Ebbene, sui social, Valeria Graci ha mandato una frecciatina alla coppia, scrivendo uno “Spontaneo” sotto un post di Trash Italiano che parla della questione. Il suo commento è stato immediatamente riempito di migliaia di like e commenti di fan che approvano quelle parole, additando proprio la poca spontaneità di Basciano nel compiere il gesto…

Il giornalista inglese contro Basciano e quel gesto sul red carpet di Venezia

Ma non è tutto: un giornalista inglese, Jack King, ha criticato la scelta dell’influencer italiano di fare la proposta proprio sul red carpet di The Son, “un film profondamente cupo che parla di depressione“… Non proprio quello che si associa all’idea di un matrimonio…

“La proposta non è legata al film, caro Jack“, ha risposto Basciano, ovviamente cercando di spegnere una polemica che si è già allargata a dismisura…

Photo Credits: Kikapress