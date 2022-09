Principessa Charlotte, il gesto toccante della Regina Elisabetta: cosa le ha lasciato prima di morire

La Principessa Charlotte è stata la destinataria di un gesto toccante dalla Regina Elisabetta II poco prima di morire: ecco quale

Le cronache che arrivano da Oltremanica ci hanno svelato di un bellissimo gesto che, prima di morire, la Regina Elisabetta II avrebbe rivolto nei confronti della Principessa Charlotte, figlia di William e Kate Middleton. Ma cosa avrà fatto la compianta monarca nei confronti della pronipote?

La Regina Elisabetta II e il ‘regalo speciale’ per la Principessa Charlotte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Attualmente, con suo nonno Carlo diventato Re dopo la morte di Elisabetta II, la Principessa Charlotte è la terza in linea di successione al trono dopo il padre William e il principe George. Notate nulla di strano?

Se andiamo a vedere nel dettaglio le consuetudini, alla nascita del terzogenito di William e Kate, il principino Louis, quest’ultimo avrebbe dovuto superare la sorella nella linea di successione al trono in virtù del suo sesso. Così non è stato grazie all’intervento di Elisabetta II.

La Regina eliminò alcuni privilegi degli eredi al trono in base al sesso

Nel 2013, prima della nascita di George, la Regina emanò infatti il Succession of the Crown Act per aggiornare le leggi reali e garantire che i figli dei suoi nipoti avessero uguale diritto al trono indipendentemente dal loro sesso. Con questa legge è stata abolita la primogenitura maschile, consentendo al primogenito, indipendentemente dal sesso, di diventare erede al trono.

Un grandissimo regalo nei confronti della Principessa Charlotte, dunque, in un gesto di uguaglianza e contro ogni discriminazione già entrato profondamente nella storia: quella che la Regina Elisabetta II ha contribuito a scrivere.

