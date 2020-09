Principe Harry, svelato il regalo di compleanno da 100mila sterline: come ha festeggiato i suoi 36 anni

Il primo compleanno di Harry lontano dalla famiglia reale è reso indimenticabile da una eccezionale donazione del principe: ecco come il duca di Sussex prosegue il lavoro di mamma Diana

Il principe Harry ha festeggiato i suoi 36 anni lontano, per la prima volta, dalla famiglia reale: fratello, nonni e padre hanno comunque fatto gli auguri al duca di Sussex via social, scegliendo immagini molto evocative.

Il principe William, dall’account Kensington Royal, ha fatto gli auguri al fratello con la foto di una gara d’atletica dove lui taglia per primo il traguardo, nonna Elisabetta con uno scatto con lei di spalle e Harry che ride, papà Carlo sempre con una foto sorridente di loro due insieme agli Invictus Game.

Molti sorrisi per questo primo compleanno di Harry negli USA, con la moglie Meghan e il piccolo Archie: fra gli addetti ai lavori c’è chi ha fatto caso all’assenza di Meghan nelle foto scelte dai membri della famiglia reale per festeggiare Harry, c’è chi lo vede felice come non mai e chi triste per l’allontanamento “forzato” dalla famiglia. Lo stato d’animo di Harry lo conosce solo lui, ma di certo insieme alla moglie Meghan ha voluto rendere importante questo compleanno donando 100mila sterline a CAMFED, ente di beneficenza che si occupa dell’istruzione delle ragazze africane. Un traguardo importantissimo per una raccolta fondi che i duchi di Sussex sostengono da sempre.

Vicino o lontano alla famiglia reale o all’Inghilterra, Harry porta avanti senza sosta il lascito di mamma Diana: la beneficenza, il cambiare le cose, lo stare dalla parte degli ultimi. E lo sta facendo davvero bene.