In piena emergenza coronavirus sono in tanti a chiedersi come sta il principe Filippo. La Regina cambia abitudine per proteggere il marito 98enne

La diffusione del coronavirus anche nel Regno Unito ha costretto la Famiglia Reale britannica a prendere misure per tutelare i membri più anziani. Una comunicazione ufficiale ha annunciato che la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo e la moglie Camilla si sono allontanati da Londra in una sorta di quarantena volontaria. Ma come sta il principe Filippo? Il 98enne marito di Sua Maestà non gode di buona salute e sono in molti a temere per le sue condizioni in un periodo così drammatico per il mondo intero.

Come sta il principe Filippo?

È da anni che il Duca di Edimburgo si è ritirato a vita privata: difficilmente lo si vede a eventi pubblici, sia per l’età avanzata che per le condizioni di salute precarie, comunque normali per un uomo di 98 anni.

In questi giorni difficili di emergenza coronavirus, sono in tanti a chiedersi come sta il principe Filippo e quali precauzioni abbia deciso di mettere in campo Buckingham Palace per tutelarlo da un eventuale contagio, che potrebbe essergli fatale.

A spiegare le prossime, eventuali mosse della Regina per proteggere il marito ‘vulnerabile’ è l’esperta in faccende reali Angela Mollard.

Le mosse di Sua Maestà

Secondo l’autorevole commentatrice reale, la Regina sarebbe pronta a limitare qualsiasi tipo di interazione anche perché i suoi impegni sono andati già oltre il limite. Va ricordato infatti, che fino a pochi giorni fa l’anziana sovrana è apparsa in diversi eventi pubblici, limitandosi a coprire le mani con i guanti come forma di prevenzione.

Poi diversi appuntamenti in agenda sono saltati, rinviati a data da destinarsi. “Come annunciato da Palazzo, la Regina continuerà ad avere incontri individuali” ricorda Mollard.

Sebbene si sia rifugiata nella tanto amata tenuta di Sandringham, Sua Maestà sarebbe già pronta a tornare a Londra, anche se la situazione dovesse peggiorare. Elisabetta II, esattamente come sua madre durante i bombardamenti in guerra, non intende abbandonare la sua città.

Come sta veramente il principe Filippo non è cosa nota al momento, ma di certo è particolarmente cagionevole, vista la sua età.