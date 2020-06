La casa dove il Principe Carlo ha corteggiato le sue donne, Lady D e Camilla, è stata messa in vendita per oltre 4 milioni di euro.

La casa che ha visto il Principe Carlo corteggiare le sue donne, Lady D e Camilla Parker Bowles. Oggi questo splendido maniero è in vendita e chi vorrà aggiudicarsela dovrà staccare un assegno a sei zeri. Ecco la storia di questo posto.

La casa di campagna si trova vicino a Chippenham nella contea dello Wiltshire ed era di proprietà dell’odierna Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles appunto, quando era ancora sposata col suo primo marito – Andrew Parker Bowles.

LEGGI ANCHE >> — Patrimonio di Lady Diana, non tutto è andato ai figli: ecco che fine hanno fatto i 28 milioni di euro

Bolehyde Manor, tutti i numeri della casa dello scandalo

Secondo quanto riportato dal DailyMail, pare che il Principe Carlo sia stato un assiduo frequentatore della casa nel periodo in cui corteggiava Lady D. In seguito sembra che sempre in quella casa Carlo e Camilla si incontrassero mentre entrambi erano sposati. Non sorprende dunque sentir dire che le visite del Principe Carlo continuarono a lungo prima, durante e dopo il deterioramento della sua relazione con l’amatissima Diana Spencer.

I Conti di Cairns sono gli attuali proprietari di Bolehyde Manor: acquistarono la casa da otto posti letto per £ 600.000 nel 1986. La proprietà vanta ampi giardini disposti su 70 acri con una piscina e un campo da tennis, ampi annessi e terreni agricoli: oggi è messa in vendita a 3,75 milioni di sterline (oltre 4 milioni di euro).

Sempre secondo quanto riportato dal DailyMail, “la casa dello scandalo” ha altri legami con la famiglia reale: pare infatti che i genitori di Kate Middleton, Carole e Michael, abbiano mostrato interesse nei confronti della proprietà nel dicembre 2010.