Flavio Briatore non può abbracciare il figlio Nathan Falco nel suo primo giorno di scuola così gli manda un messaggio sui social: fan divisi

Suona la prima campanella per Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Il bambino è tornato in aula proprio oggi, martedì 8 settembre, primo giorno di scuola per tutti gli studenti di Montecarlo, dove vive. I genitori, orgogliosi del loro giovanotto che inizia un nuovo anno scolastico, hanno voluto dedicargli ognuno un dolce messaggio di incoraggiamento sui social. Peccato che l’imprenditore, positivo al Covid-19, sia in isolamento domiciliare e non abbia potuto abbracciare il suo pargolo.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore contrario al GF Vip: ecco perchè non vuole farla partecipare

Flavio Briatore e il messaggio per il primo giorno di scuola di Nathan Falco

Il ragazzino, che il prossimo 23 marzo compirà 10 anni, è stato immortalato dalla mamma prima di entrare in classe. Zaino in spalla e mascherina sul viso, Nathan Falco sembra essere felice di tornare in classe, sebbene tante siano le incognite che pesano sul nuovo anno scolastico a causa della pandemia da Covid-19.

Ed è proprio a causa del coronavirus, che il giovane Briatore non ha potuto ricevere il tradizionale abbraccio di papà Flavio nel suo primo giorno di scuola. L’imprenditore si trova infatti in isolamento dopo essere stato ricoverato a causa della positività all’infezione virale.

“Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola…mi dispiace tanto non essere lì con te ma ci vedremo prestissimo” ha scritto da padre premuroso a corredo dello scatto su Instagram.

I commenti dei follower

Il dolce messaggio di Flavio Briatore per il figlio è stato apprezzato da molti suoi follower, sebbene abbia suscitate anche le solite critiche. “Dirglielo in privato sembrava brutto” osserva ad esempio un utente.

Ma c’è anche una signora che invece commuove, raccontando a quanto vissuta dalla sua famiglia durante la prima fase dell’emergenza sanitaria:

“Questo virus ci sta facendo rinunciare alle cose, ai gesti più semplici che avevamo prima. Ci ha cambiato la vita. Io lo so. In famiglia lo abbiamo provato tutti, sulla nostra pelle. “È un mostro questo virus” come m dicevano i medici quando mi telefonavano per darmi notizie di mio marito ricoverato per 49 giorni! Ti stimo da sempre, sei una roccia. Ti abbraccio”.

Stessa foto per il post di mamma Ely, che usa parole diverse ma altrettanto tenere per il suo bambino. “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico… Ricco di sfide e di emozioni, di impegno ma anche di condivisione… Metticela tutta, la tua mamma” ha scritto la showgirl calabrese prossima concorrente del GF Vip.