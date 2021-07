‘Prima le vecchie’, Totti ‘provoca’ Ilary Blasi e Michelle Hunziker: ‘Cosa ha detto? Vecchie a chi’

Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino sono stati avvistati insieme in barca: la comitiva è a bordo di uno yacht in Sardegna, dove il tempo scorre tra risate e momenti di allegria.

Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino sono stati avvistati insieme in barca: la comitiva è a bordo di uno yacht in Sardegna, dove il tempo scorre tra risate e momenti di allegria.

LEGGI ANCHE:— La villa faraonica di Ilary Blasi e Francesco Totti, dalle piscine al cinema: guarda le foto

Michelle Hunziker ha condiviso alcuni di questi momenti nelle stories su Instagram. A far sorridere è soprattutto il video di un tuffo di Ilary e Michelle dove si sente in sottofondo Totti dire “Prima le vecchie”.

La risposta di Michelle è chiara: “Cosa ha detto? Vecchie a chi?” Sul finale è arrivato anche il voto al tuffo che per Totti non ha raggiunto la sufficienza: per Michelle e Ilary un bel 4!