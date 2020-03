Achille Lauro accusato di blasfemia da Francesco Bamonte, Presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti. Il sacerdote ha scritto un duro editoriale sul portale Interris, dopo l’uscita del video di Me ne Frego, brano che il cantante romano ha portato a Sanremo. Secondo l’esorcista, Achille Lauro fa un uso satanico dei simboli religiosi. Ecco cosa afferma nel suo articolo.

Bamonte esordisce facendo riferimento al difficile momento che l’Italia – e il mondo intero – sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus. “Un momento critico per la nostra collettività” in cui “è fondamentale poter contare su radici e valori granitici”.

LEGGI ANCHE: — Achille Lauro, la bionda conduttrice sbotta contro di lui in diretta: ‘Dategli il valium’

“Mentre la salute pubblica è messa a repentaglio da un virus ancora sconosciuto e quindi temibile, addolora dover registrare una grave legittimazione di condotte blasfeme e distruttive per l’identità religiosa e la dignità culturale di una bimillenaria civiltà cristiana come l’Italia”

scrive l’esorcista, che poi lancia l’affondo al video di Achille Lauro:

“C’è anche chi si permette malignamente di raffigurare in un video musicale la Vergine Maria come un’invasata discinta che sembra presiedere a condotte orgiastiche in un mucchio di corpi nudi e allucinati come in una messa nera”.