Pomeriggio 5, Alex Belli sul defollow di Soleil: cosa rivela davanti alle telecamere 

Alex Belli torna in tv ancora una volta per parlare di Soleil Sorge, mentre lei non lo segue più sui social

Solamente qualche giorno fa, aveva fatto il giro del web la notizia che Soleil Sorge aveva smesso di seguire sui social alcuni personaggi tra cui Alex Belli, annunciando lei stessa una sorta di pulizia di primavera in corso, per allontanare persone negative e inutili dalla sua vita e far emergere “solo il bello”.

Poco dopo, lo stesso Alex Belli ne aveva scherzato su Instagram in compagnia delle sorelle Selassié e di sua moglie Delia Duran, inventandosi il “defollow party”. Ora a sorpresa è lo stesso attore a tornare sull’argomento, incalzato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Le parole di Alex Belli indispettiscono i fan di Soleil

“Io e Soleil non stiamo a sentirci tutti i giorni, ma c’è un bellissimo rapporto, non so chi ha unfollowato prima, falla venire e chiedilo a lei” ha risposto Alex.

Inevitabilmente, i fan di Soleil hanno commentato le sue parole contraddittorie su Twitter: “Alex che va a Pomeriggio 5 a dire che ha un bel rapporto con lei quando lei l’ha unfollowato proprio perché non ne vuole proprio sapere nulla di lui, ma per piacere!” ha scritto un fan sui social.

Un altro fan invece ha fatto notare che, stando alle parole di Soleil, tra i due non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto: “Lei ha detto che non si parlano più, Alex faresti di tutto pur di continuare a fare passare Soleil come un ruba marito”.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy