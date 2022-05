Polemica RAI sulla mancata ospitata di Manuel Bortuzzo: critiche del consigliere RAI per Mara Venier

Non si spegne la polemica della mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo a Domenica In

Non si placa la polemica sull’esclusione di Manuel Bortuzzo da Domenica In, dove avrebbe dovuto presenziare per un’intervista legata al film che racconta la sua vita, “Rinascere”.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, Mara Venier avrebbe annullato l’intervista perché avrebbe ritenuto quella di Manuel una presenza “bruciata” dalle ospitate che il giovane aveva fatto in altri programmi i giorni prima, in particolare nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo.

Il consigliere RAI interviene sul caso Bortuzzo – Domenica In

Ora sui social è apparso un lungo post scritto da Riccardo Laganà, membro del consiglio d’amministrazione RAI, che ha scritto: “In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica in: l’eterna conduttrice della Domenica pomeriggio pare abbia deciso, anche in modo scomposto, di non ospitare il nuotatore Manuel Bortuzzo […]”

Il post continua: “La sua presenza a Domenica In sarebbe stata di promozione alla fiction in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice […] Tutto pare sia stato ricondotto ad una mancata primazia editoriale perché il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza […] Un’occasione persa per valorizzare al meglio il film”.

Invece che di spegnersi, la polemica dunque sembra accendersi e ora si attende una “mossa” da parte di Mara Venier, che nel frattempo ha condiviso sul suo profilo Instagram i risultati positivi dello share di pubblico della sua Domenica In, con o senza Bortuzzo.

Foto: Kikapress