Pippo Franco, malore e ricovero in ospedale: come sta ora? La notizia apre dibattito sui vaccini e no vax

Pippo Franco ricoverato per un malore: come sta ora l'attore e quali sono le sue condizioni

Ultimo aggiornamento

Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. Le sue condizioni di salute sono state definite “discrete” ma la notizia del suo problema di salute ha aperto il dibattito sui vaccini. LEGGI ANCHE : — Il Bagaglino, che fine hanno fatto Martufello e Leo Gullotta? Ecco cosa fanno oggi Qualche mese fa infatti, l’attore era stato suo malgrado protagonista di una vicenda legata ai vaccini anti Covid-19 e sulla questione dei green pass rilasciati a seguito della vaccinazione. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha pubblicato su Instagram il messaggio del figlio di Pippo Franco, Gabriele, che “fa sapere che il suo papà è fuori pericolo”. “Aggiornamento su Pippo Franco: l’attore, 81 anni, è ricoverato dopo aver avuto probabilmente un Tia (attacco ischemico transitorio), che si sta tuttavia risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni” ha precisato un utente su Twitter. “Ultim’ora: grazie a Dio migliorano le condizioni di Pippo Franco. Siamo tutti più sollevati. Principio di Ictus (da verificare meglio). La famiglia chiede riservatezza. Aspettiamo con ansia. Grande Pippo” ha twittato il blogger Alessandro Rosica. “Malore per Pippo Franco. Allora anche senza vaccino si può star male? Cosa ci nascondono? Vogliamo la verità sui non vaccinati. Auguri Pippo ti vogliamo in forma” ha twittato un altro utente. “Se Pippo Franco fosse vaccinato i novax farebbero speculazioni sulla sua salute e sul vaccino. Auguri di pronta guarigione a Pippo Franco” ha scritto un altro utente. “Auguri di buona guarigione a Pippo Franco, simpatico attore. Lasciamo perdere ogni polemica inutile e auguriamogli ogni bene. Forza Pippo” ha scritto qualcun altro. Foto: Kikapress