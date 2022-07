Pippo Baudo, la sua ultima ospitata in tv: ‘Questo è un arrivederci’. Come sta ora il conduttore tv

La lunga assenza di Pippo Baudo dalla tv sta creando un po' di preoccupazioni: cosa disse durante l'ultima ospitata a Ballando con le stelle

Pippo Baudo non compare in tv ormai da diversi mesi, tanto che i fan del GF Vip ricorderanno il suo rifiuto di andare come ospite nel reality show di Alfonso Signorini per fare una sorpresa all’ex moglie Katia Ricciarelli. Ma qual è la verità su questa sua assenza dalla televisione? A quanto pare, durante la sua ultima apparizione sul piccolo schermo, lui aveva detto che sarebbe tornato presto.

Pippo Baudo: cosa ha detto durante la sua ultima ospitata in tv

Andiamo con ordine. Ad ottobre 2021, Pippo Baudo è comparso un’ultima volta in tv per la prima puntata di Ballando con le stelle come ‘ballerino per una notte‘. Ciononostante, nel programma di Milly Carlucci, il conduttore tv si limitò a fare da spettatore, sedendosi accanto alla giuria ad ammirare una coreografia dedicata a lui, realizzata sulle note di ‘Donna Rosa‘.

“La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere mi sento a casa – disse durante quell’insolita ospitata – Sono stato contento di essere stato qui, in tv, su Rai 1. E sarò contento di tornarci se mi chiami ancora… perché noi dobbiamo dirci non addio, ma arrivederci”

Come sta il conduttore tv? Il figlio è tornato dall’Australia

La prolungata assenza dalla tv di Pippo Baudo, però, ha fatto in modo che tanti suoi si siano preoccupati per le sue condizioni di salute.

Tra l’altro, il settimanale Di Più ha reso noto che il figlio, Alessandro, è tornato dall’Australia per stargli vicino. Nato da una relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi, è nato nel 1962 e ha scoperto che il conduttore era suo padre solo all’età di trent’anni, per poi essere riconosciuto nel 2000.

“Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante – ha detto su Pippo Baudo ai microfoni del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini – La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’“

I due in questi anni si sono visti poco, ma sembra che questo rientro di Alessandro non sia poi così preoccupante e che per Pippo Baudo ci siano solo normali acciacchi dovuti all’età. Il presentatore ha infatti compiuto 86 anni lo scorso 7 giugno.

