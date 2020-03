Meghan Markle non fu invitata al matrimonio di Pippa Middleton: la sorella di Kate non voleva che l'ex attrice americana la oscurasse?

Pippa Middleton non ha voluto Meghan Markle alle sue nozze. La sorella di Kate temeva di essere oscurata nel giorno del suo matrimonio dalla prima uscita ufficiale del Principe Harry con la sua nuova fidanzata. Il retroscena spunta ora, sebbene già in passato si siano formulate diverse ipotesi per spiegare l’assenza dell’ex attrice americana alla cerimonia.

Perché Meghan Markle era assente al matrimonio di Pippa Middleton

Già nel dicembre 2018, la corrispondente reale del The Sun, Emily Andrews, aveva rivelato della riluttanza di Pippa Middleton a invitare Meghan Markle alle sue nozze con James Matthews celebrate nel maggio 2017. Una ritrosia a spedire l’invito che accomunava l’intera famiglia Middleton.

“Temevano che la prima apparizione pubblica di Meghan con il principe Harry avrebbe oscurato il grande giorno della sposa” scrisse all’epoca l’esperta di faccende reali.

Va ricordato infatti, che gli allora futuri Duchi di Sussex – che si apprestano a lasciare la Royal Family – iniziarono a frequentarsi nell’estate del 2016, mantenendo segreto il loro rapporto. Proprio a maggio, sulla stampa iniziavano a trapelare le prime indiscrezioni sulla loro storia d’amore e apparire insieme alle nozze di Pippa avrebbe scatenato il gossip, rovinando la festa agli sposi.

La prima apparizione pubblica di Harry e Meghan si consumò poi qualche mese dopo, a Toronto in occasione degli Invictus Games.

Le voci su una storia tra Harry e Pippa

C’è anche chi sostiene che l’assenza di Meghan Markle alle nozze di Pippa Middleton sia dovuta a un’altra ragione, molto più personale.

Dopo il matrimonio da favola di Kate e William, pare che Harry e Pippa avessero trovato una certa complicità che si sarebbe tramutata in un flirt. Circostanza che spiegava lo stupore di molti, all’epoca, di vedere lo stesso fratello di William alle nozze.

Nessuno ha mai confermato tali voci ma, spiegava l’anno scorso Duncan Larcombe al The Sun “è abbastanza divertente pensare che Harry sia ora sposato con qualcuno che è abbastanza simile nel temperamento, nella personalità e nella bellezza a Pippa”.

Intanto, di recente le nemiche di Corte, Kate e Meghan, si sono incontrate per la prima volta da quando i Duchi di Sussex sono rientrati dal Canada in occasione del Commonwealth Day nell’Abbazia di Westminster: non c’era serenità tra loro né tra i rispettivi mariti.