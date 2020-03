Felicita Chiambretti è scomparsa ad 83 anni dopo aver contratto il Coronavirus insieme al figlio Piero: il saluto del conduttore sui social con i versi di una sua poesia

Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus, insieme alla mamma Felicita, 83 anni: il conduttore è ancora ricoverato in ospedale mentre la mamma purtroppo non ce l’ha fatta.

Una notizia terribile, data sui social da Vladimir Luxuria e purtroppo confermata anche dallo stesso Piero: la signora Felicita, come tante altre persone non più giovanissime, non ce l’ha fatta a superare le complicazioni portate dal Covid19.

Piero Chiambretti addio alla mamma sui social

Chiambretti è ancora ricoverato in ospedale a Torino, anche se le sue condizioni fortunatamente sono abbastanza buone: ha voluto pubblicare sui social un ricordo della mamma, un necrologio stringato ma pieno di sentimento, perchè riporta i versi composti dalla stessa signora Felicita.

La mamma di Piero era una poetessa: così l’hanno voluta ricordare i suoi cari. “Catturata dall’enigma

non ho certezze/di chi sia io veramente/nella camera oscura/intravvedo fiocchi di neve/continuando il gioco del buio”, queste le parole della poesia firmata da Felicita e che purtroppo sono servite a darle l’ultimo saluto.

Una situazione paradossale che moltissimi in Italia stanno vivendo in queste settimane: perdere una persona cara mentre ci si trova a propria volta ricoverati in ospedale, in condizioni sicuramente non ottimali di salute, unendo così il dolore fisico a quello mentale.

Amici, conoscenti e fan di Piero Chiambretti si sono riuniti sotto il suo post per fargli le condoglianze, in uno tsunami di affetto che si spera possa lenire il dolore del conduttore.

Piero Chiambretti Coronavirus, com’è andata

Non è chiaro come Chiambretti abbia contratto il virus, di certo quando ancora andava in onda il programma “CR4 – La repubblica delle donne” era sicuramente esposto a tanti contatti con persone diverse: purtroppo potrebbe essere stato proprio lui a trasmetterlo alla povera mamma (anche se non ci sono certezze).

Si sa soltanto che Piero e sua mamma sono stati portati al Pronto Soccorso, quindi la malattia li ha colpiti entrambe duramente: preoccupazione anche per Michelle Hunziker e Serena Grandi, che erano state tra le ultime ospiti di CR4 prima della chiusura. Per fortuna entrambe hanno superato la quarantena senza problemi.