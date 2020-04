Sui social Elisabetta Canalis si mostra in mise sportiva ma gli utenti notano il piede deformato che potrebbe rivelare un fotoritocco

Piede deformato: Elisabetta Canalis ha ritoccato la sua foto? Da questo interrogativo nasce una appassionata discussione fra i suoi follower su Instagram. Un commento tira l’altro, fra giudizi e ipotesi, per capire se la bella showgirl abbia usato o meno qualche programma per ritoccare la foto.

Foto ritoccata oppure no? Ecco cosa ne pensano i fan

Elisabetta Canalis si mostra in mise sportiva e aggiunge il messaggio:

Ogni giorno è perfetto per allenarci, tenerci in forma e piacerci❤️

Everyday is a training day

Un post che piace a migliaia di utenti. Fra un “brava” e un “bella” spunta anche qualcuno che trova strano un dettaglio nella foto: il piede sinistro della showgirl, infatti, pare innaturalmente lungo. Si tratta forse di una foto ritoccata?

Da qui i primi commenti sospettosi:

Ma quanto porti di piede? Numero di scarpe? 55? Guardate le mattonelle sotto le scarpe: non combaciano!

Il piede deformato di Elisabetta Canalis indica dunque una manomissione della foto? L’immagine è stata ritoccata per slanciare le gambe della showgirl (forse) ma qualcosa è andato storto? Se ne convincono alcuni utenti che commentano sconfortati:

Ma perchè? Sei una così bella donna perchè ti ritocchi le foto anche tu? Tanto da farti venire un piede n53. Mi cade un mito…

Forse è l’obiettivo della macchina a deformare la foto?

Altri utenti invece non ci credono e trovano una spiegazione. Forse il piede deformato di Elisabetta Canalis è dovuto ad altri fattori: ad esempio l’obiettivo usato per scattare l’immagine. Dunque in risposta a chi accusava la showgirl di aver usato un foto ritocco, arrivano questi commenti:

Più che ritocco sembra l’effetto dell’obiettivo usato Magari rifletti e considera il punto di vista dell’obiettivo invece di dare giudizi di valore

La spiegazione non convince alcuni utenti che continuano a sostenere la tesi della foto ritoccata: