Maria Monsè racconta la delusione della figlia per il rifiuto di Fedez e Chiara Ferragni a fare una foto insieme a lei

Delusione per Perla Maria, la figlia di Maria Monsè: la ragazzina, nata dall’amore fra la showgirl e l’imprenditore Salvatore Paravia nel 2006, avrebbe chiesto una foto ai suoi miti, Chiara Ferragni e Fedez, ricevendo un secco “no” come risposta.

Perla Maria Monsè, cosa è successo con i Ferragnez

E’ la mamma Maria Monsè a raccontare come è andata e a riportare la grande delusione di Perla:

“Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del babbuino all’Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione. All’improvviso è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: “No”. In maniera molto fredda e senza mezzi termini”

LEGGI ANCHE: —Avete visto come è diventata la figlia di Maria Monsè: ora è adolescente. Ecco le sue foto su Instagram in posa come la mamma

La Monsè ha anche chiarito che non c’erano folle di fan ad aspettare i Ferragnez (cosa che avrebbe potuto giustificare la fretta di andar via). “Noi pensavamo di aver avuto un colpo di fortuna, invece sarebbe stato molto meglio se non ci fossimo mai trovati lì, almeno quelli che sono sempre stati i miti di Perla non avremmo mai avuto l’occasione di scoprirli tanto deludenti”, ha concluso Maria.

In seguito l’ex gieffina ha scritto anche un post su Instagram per ringraziare tutti coloro che hanno espresso solidarietà per la delusione della figlia, sottolineando: “…noi adulti ovviamente magari non ci rendiamo conto quanto per loro “ dei miti “come chiara Ferragni e Fedez siano così importanti , e quindi quanto sia stato duro per lei sentirsi trattata con così poca attenzione proprio quando finalmente aveva toccato il cielo con un dito solo perche’ li aveva incontrati ….”

Chiara Ferragni e Fedez sono di solito molto disponibili con i loro fan: chissà cosa sarà successo con Perla Maria?