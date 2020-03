Soleil Stasi e la mamma Wendy sono tra le protagoniste assolute di Pechino Express: ma l'etichetta di "cattive" a loro non è andata giù e lo hanno detto chiaro e tondo

Il viaggio di Pechino Express si sta avvicinando alla fine, con grande dispiacere di tutti i telespettatori che vi avevano trovato un momento di autentico svago in questi giorni difficili: quest’anno, grazie anche ad un cast eccezionale, non sono mancati colpi di scena, momenti di divertimento e anche di “cattiveria”, una componente molto rara da vedere in tv, dove di solito i giochi sono conditi da una massiccia dose di buonismo. Impossibile parlare di buonismo in presenza di Costantino Della Gherardesca, conduttore e leader assoluto dei viaggiatori.

LEGGI ANCHE: — Quelle parole inaspettate di Costantino della Gherardesca sulla concorrente di Pechino Express: ‘E’ anche una mamma’. Cosa ha dichiarato

Pechino Express Soleil Stasi e la mamma Wendy contro Costantino

Una delle coppie più interessanti da questo punto di vista è senza dubbio quella formata da Soleil Stasi e dalla mamma Wendy: Soleil, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si era già fatta conoscere per la sua competitività e anche per una certa dose di sfacciataggine, caratteristiche che non l’hanno resa molto simpatica al pubblico. C’è da dire che a Pechino Express la coppia composta da Mamma e figlia è stata protagonista a suon di liti, provocazioni e agonismo: senza di loro, ci saremmo decisamente annoiati di più!

Eppure a Wendy e Soleil l’etichetta di “cattive” non è andata giù, forse anche perchè ha scatenato nei loro confronti l’odio del web: “E’ una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino l’ha attribuita a noi come coppia -ha dichiarato Wendy a “Chi”- Questo ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata”

Costantino Della Gherardesca, ospite da Caterina Balivo per il lancio di Pechino Express, aveva definito Soleil Stasi “particolarmente falsa e cattiva, qualità ottime per la televisione”: chiunque conosca Costantino sa bene che questo è il suo stile, ironico e dissacrante, e non certo diretto a scatenare gli haters sulla testa di Soleil e della mamma.

Soleil Stasi è a Santo Domingo

Al momento Soleil è ancora a Santo Domingo, dove è arrivata, secondo le sue parole, “prima di sapere del blocco”.”Mi sono messa in autoquarantena e ho richiesto un tampone. Sono devastata dal non poter tornare a casa”, ha dichiarato Soleil durante l’intervista a “Chi”.