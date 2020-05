Regina Elisabetta salute a rischio? Paura per la salute della regina Elisabetta: non potrà tornare come prima

L’Italia è in piena fase 2, in un periodo in cui si prova a uscire dall’emergenza che ci ha tenuto in quarantena per 2 mesi e mezzo, e il mondo intero si interroga su come sarà la convivenza con il virus, in attesa di un vaccino.

La domanda principale riguarda la tutela delle persone fragili e anziane: come preservare i nostri nonni, i nostri genitori e le persone con le famose patologie a rischio?

Regina Elisabetta salute a rischio?

Non ce lo chiediamo solo noi, “comuni mortali”. Il virus colpisce tutte le fasce sociali, in questo è molto “democratico”, e quindi anche gli esperti di famiglia reale cominciano a chiedersi come sarà la futura vita sociale della Regina Elisabetta che, all’età di 94 anni, probabilmente non potrà riprendere le sue attività sociali. Fino a passata emergenze o addirittura mai più, ipotizza qualcuno.

Primi fra tutti, gli esperti reali Omid Scobie e Maggie Rulli hanno recentemente discusso dei rapporti secondo cui la Regina potrebbe non essere in grado di partecipare a impegni reali che coinvolgono grandi raduni data la sua classificazione come “ad alto rischio”.

Ci sono rapporti che affermano che la regina non potrebbe effettivamente tornare a lavorare nel modo in cui l’abbiamo conosciuta mai più.

ha dichiarato Scobie a HeirPodcast

Data l’età della Regina a 94 anni, è in una categoria ad alto rischio per COVID-19. Anche se in questo momento tutti sono particolarmente attenti alla propria salute, penso che la questione attuale riguardi il fatto che la Regina potrebbe non tornare agli incontri o alle riunioni pubbliche per qualche tempo. Non sappiamo per quanto tempo potrebbe durare e, quando ho chiesto al Palazzo, un portavoce ha detto che la Regina continua ad essere impegnata e che seguirà i consigli appropriati sugli impegni mano mano.

Non si tratta ovviamente in questo caso solo di una questione di salute, ma anche di come apparirà la famiglia reale stessa, quale sarà la sua nuova immagine sociale e pubblica

Penso che sollevi domande su come apparirà il volto della famiglia reale in futuro.

Regina Elisabetta mai più come prima

Il popolo britannico e non solo si interrogano sul futuro della casa reale.

La regina potrà tornare al modo in cui l’abbiamo vista lavorare in passato? Molte delle sue attività sono le feste in giardino, gli eventi estivi, che coinvolgono molte persone.

ha chiesto Maggie Rulli intervistando ancora Omid Scobie.

Certamente no, finché non sarà sicuro e il virus non sarà “messo a bada”, ma la Regina Elisabetta potrebbe stupirci

La scorsa settimana, infatti, ha inaugurato un nuovo corso, condividendo un broadcast.

La regina ha di nuovo aperto nuove strade. Nel 1940, ha dato la sua prima trasmissione pubblica in wireless.

ha spiegato fiducioso Scobie

Siamo qui dopo otto decenni e abbiamo la Regina di nuovo all’età di 94 anni che condivide un broadcast per ringraziare gli infermieri per il loro importantissimo lavoro.

Probabilmente, suggerisce questa vicenda, dobbiamo aspettarci ancora tante rivoluzioni firmate dalla Regina Elisabetta, anche in tempo di coronavirus.