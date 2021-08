Papa Francesco verso le dimissioni per salute? Il gesto di Bergoglio che smentisce ogni voce

Secondo alcune voci insistenti, Papa Francesco sarebbe vicino alle dimissioni

Secondo alcune voci insistenti, Papa Francesco sarebbe vicino alle dimissioni. La causa principale sarebbe legata ai suoi problemi di salute.

Bergoglio alla fine di quest’anno compirà 85 anni e di recente si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le dimissioni però non trovano riscontro, anzi: l’agenda di Papa Francesco è fitta di impegni. Proprio i suoi imminenti viaggi sembrano una chiara risposta alle voci di ritiro

Dal 12 al 15 settembre è atteso a Budapest per la chiusura del Congresso eucaristico internazionale. Successivamente si recherà in Slovacchia per una visita pastorale.