Paolo Fox ritorna a I fatti Vostri e replica alle critiche per quel video dell'oroscopo 2020 in cui annunciava un anno di crescita e viaggi

Da qualche giorno Paolo Fox è tornato in onda a I Fatti Vostri ma prima di riprendere con le sue consuete previsioni ha voluto fare delle precisazioni sul video del suo oroscopo 2020 che sta da giorni rimbalzando sui social. Nella clip, il noto astrologo annuncia previsioni grandiose per l’anno in corso, ignaro della pandemia Covid19, che da lì a breve avrebbe stravolto la vita di tutti. In rete è montata l’ironia, ma lui si difende: “È un fake!”

Paolo Fox e l’oroscopo 2020, il video virale sui social

L’anno che stiamo vivendo lo ricorderemo tutti come un momento drammatico non solo per l’Italia ma per il mondo intero. L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus ci ha costretti nelle nostre case, ha causato un numero incredibili di malati e anche numerose vittime.

Per questo ha fatto molto sorridere, risentire le previsioni di Paolo Fox nel suo oroscopo per il 2020 annunciate alla fine dell’anno scorso.

L’astrologo de I Fatti Vostri aveva parlato di “un anno di crescita, vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti”. Non solo, andando ancor più nel dettaglio, riferendosi a quelli che poi sarebbero stati i mesi del lockdown, aveva aggiunto: “Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”.

Parole che hanno scatenato particolare ironia sui social, visto il particolare momento storico che stiamo vivendo. Ma Paolo Fox non ci sta e si difende.

La verità sul video

Nei giorni scorsi, dopo un lungo periodo di silenzio Paolo Fox è tornato in onda a I Fatti Vostri e ha detto la sua sul video virale dell’oroscopo 2020.

In collegamento Skype, l’esperto di segni zodiacali ha bollato come fake quella clip. “È stata montata ad arte” ha detto, sottolineando che in quella occasione non si stava riferendo all’anno ma a un preciso segno zodiacale.

In effetti, è vero: si riferiva al Sagittario e poi al Capricorno. Ma la sua spiegazione non ha fatto altro che aumentare l’ironia tra gli utenti dei social.

“Quindi c’è un segno che sta passando un 2020 bellissimo?”, “Ma il segno a cui si riferisce su quale pianeta sta trascorrendo il 2020?”, “Quindi c’è un segno zodiacale immune?” sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.