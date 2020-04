Paolo Bonolis risponde ai fan in diretta su Instagram e qualcuno gli chiede della sua ex Laura Freddi: uno show insieme? "Perché No?"

Paolo Bonolis e Laura Freddi di nuovo insieme per lavoro? L’eventualità non dispiacerebbe al conduttore Mediaset, sebbene al momento non ci siano progetti specifici. La sola idea di rivedere insieme una delle coppie più amate degli anni ’90 ha entusiasmato i fan dell’ex ragazza di Non è la Rai, che sperano in un suo ritorno sul piccolo schermo.

Paolo Bonolis non esclude di tornare a lavorare con Laura Freddi

Chiariamo subito: le dichiarazioni di Paolo Bonolis sulla possibilità di una reunion professionale con la sua ex Laura Freddi arrivano da Instagram.

Il conduttore, infatti, in questo periodo di isolamento a causa delle misure per contenere il coronavirus, si sta concedendo molto ai follower. In una delle dirette avviate con i fan, qualcuno gli ha chiesto se gli piacerebbe lavorare di nuovo con Laura.

“Perché no?” ha risposto lui, ricordando di aver già lavorato in tv con la sua ex fidanzata in Belli Freschi. “Se capitassero le circostanze e avesse un senso, perché no?” ha aggiunto.

Il rapporto tra i due

Il conduttore ha poi chiarito il suo rapporto con Laura: “Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita”.

Paolo Bonolis incontrò Laura Freddi dopo la fine del suo matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli. La relazione durò qualche anno, ma poi ci fu la rottura. Sulla fine della relazione con Bonolis, di recente Laura ha dichiarato:

“Paolo aveva già un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte. Quando, dopo tre anni insieme, gli ho chiesto di concretizzare il rapporto, si è tirato indietro. Allora l’ho lasciato (…) Mi ha poi chiesto di sposarlo. Ma a quel punto non mi sentivo più sicura. Paolo allora ha pensato che avessi un altro…”.

Successivamente, Bonolis conobbe Sonia Bruganelli – regina delle provocazioni sui social – che è diventata sua moglie e con la quale ha avuto altri tre figli.