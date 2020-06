Singolare mise en place nel ristorante dove Paolo Bonolis ha festeggiato il compleanno: la foto di Sonia Bruganelli divide i fan

Cena fuori per Paolo Bonolis nel giorno del suo compleanno. Il conduttore televisivo ha compiuto 59 anni lo scorso 14 giugno e per festeggiare ha trascorso la serata in un noto ristorante della capitale. Con lui un ristretto gruppo di persone e, ovviamente, sua moglie Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima ha pubblicato un singolare dettaglio della tavola apparecchiata per l’occasione, che non è piaciuto proprio a tutti. Il ristorante ha infatti omaggiato i commensali di una mascherina…

Quella mascherina in omaggio agli ospiti di Paolo Bonolis per il suo compleanno

Sonia Bruganelli, molto più attiva (e provocatrice) sui social rispetto al marito, ha voluto condividere con i fan alcuni scatti della cena di compleanno di Paolo Bonolis. Non ha pubblicato molte foto su Instagram, ma una in particolare ha aperto un dibattito tra i follower.

La moglie del conduttore ha mostrato la mise en place che il locale scelto per festeggiare ha proposto ai suoi ospiti: una tavolo sobria ed elegante, con un singolare omaggio ai commensali.

Al centro del tovagliolo poggiato sul sottopiatto, vi era infatti collocata una mascherina protettiva con tanto di logo del ristorante, l’Antica Pesa.

I commenti dei fan

Il dettaglio di quella tavola apparecchiata non è piaciuto a tutti. Qualcuno ha commentato la foto esprimendo perplessità sull’idea di regalare una mascherina durante una cena.

“Lo trovo di cattivo gusto” ha sottolineato ad esempio un utente, mentre chi si limita a ritenere che si tratti di una “brutta idea”. C’è anche chi ironizza sui materiali utilizzati per confezionare la mascherina: “Sembra un assorbente!”

Ma non tutti hanno criticato l’omaggio che il ristorante ha voluto fare agli ospiti di Paolo Bonolis durante la sua cena di compleanno. “Bella idea, sono i dettagli che fanno la differenza” annota ad esempio qualcuno. “La mascherina dell’Antica Pesa la voglio pure io, lì si mangia benissimo” esclama un altro utente.