Incidente domestico per Paola Perego che è finita in ospedale ed è costretta ora a camminare con le stampelle: ecco cosa le è capitato

Quarantena con incidente per Paolo Perego. La conduttrice si è mostrata su Instagram con stampelle al seguito facendo preoccupare molti dei suoi fan. Non è chiaro come abbia fatto a farsi male, ma il sorriso che si intravede sotto la mascherina suggerisce che stia affrontando l’accaduto con ottimismo.

LEGGI ANCHE: — ECCO LA DIETA CHE TI FA PERDERE 4 KG IN 3 GIORNI SENZA I MORSI DELLA FAME

Paola Perego incidente, come sta la conduttrice

Quella foto condivisa nel primo pomeriggio ha messo in allarme i numerosi follower che la seguono su Instagram. Paola Perego, vittima di un piccolo incidente, si è fatta immortalare di rientro dall’ospedale mentre cammina poggiandosi sulle stampelle.

LEGGI ANCHE: –‘Paola Perego ha messo fine alla mia carriera in tv’, le dure parole dell’ex conduttore scomparso dalla tv

L’abbigliamento indossato dalla conduttrice è informale, piuttosto sportivo, segno che forse, durante l’infortunio, stesse facendo attività fisica in casa.

Nonostante il doloroso episodio, che non sembra essere particolarmente grave, Paola non ha perso il suo ottimismo né la sua ironia. “Niente mondiali per la Perego” ha scritto infatti nella caption.

Cosa si è fatta

Appurato che almeno il morale di Paola Perego non ha risentito dell’incidente, in tanti si sono chiesti cosa le sia successo. A spiegarlo, rispondendo ai commenti di tanti fan preoccupati, è lei stessa.

Paola ha subito una distrazione muscolare, esattamente al quadricipite. Ora, per riprendersi del tutto, le servirà tanto riposo per non aggravare la situazione e per tornare presto in forma.

È la seconda volta in pochi mesi che la Perego si fa male a casa: quest’estate era finita in ospedale per un incidente domestico. In quella occasione si fece male al braccio e si mostrò sui social con una vistosa fasciatura.