Paola Caruso senza trucco: ‘sei brutta forte’. Haters contro l’ex bonas

Paola Caruso bersagliata dagli haters per quella foto senza trucco su Instagram. In sua difesa arrivano dei commenti molto speciali...

Paola Caruso si mostra al naturale su Instagram. L’ex bonas in quarantena si è data alla pasticceria e posa in mise rosa insieme ad una torta allo yogurt davvero invitante. C’è chi si concentra sulla sua creazione e le fa i complimenti o chiede la ricetta. Ma c’è anche qualcun altro che attacca Paola Caruso per aver deciso di mostrarsi senza trucco. Ecco cosa sta succedendo sul profilo della showgirl.

LEGGI ANCHE: — Il papà del figlio di Paola Caruso commenta su Instagram dopo aver visto quell’immagine: le sue parole stupiscono

Paola Caruso senza trucco: ‘sei brutta forte’

Tanti i commenti accumulati in poche ore sotto il post di Instagram. Non tutti sono lusinghieri, purtroppo. Gli haters sono sempre in agguato e in questo caso se la sono presa con Paola Caruso per aver pubblicato questa foto in cui non è truccata. La versione al naturale della showgirl non piace ad alcuni utenti che si sfogano senza mezzi termini:

Ma ti sei vista che senza il trucco sei brutta forte? È già brutta con il trucco, pensa senza Senza trucco sei irriconoscibile, quindi scendi dal piedistallo, che non sei tutta questa bellezza, montata Comunque non è cattiveria è verità è orribile senza trucco nessuna invidia o cattiveria basta essere onesti

I fan difendono l’ex bonas: ‘sei bellissima acqua e sapone’

Per fortuna c’è anche ci prende le sue parti e ribatte prontamente:

(…) certe cose dette da donna a donna mi sconcertano. A me non farebbe piacere sentirmi dire sei brutta forte. Anche se lo si pensa bisognerebbe avere la decenza di tacere…

E ancora

Vorresti essere “brutta” come Paola… invidia brutta bestia Bellissima così acqua e sapone… hai lo stesso sguardo di tuo figlio

Sui social è facile incappare nelle cattiverie, soprattutto quando si fa la scelta di mostrarsi al naturale. Per fortuna Paola Caruso – con o senza trucco – può contare su una fanbase molto affezionata e che la difende a spada tratta.