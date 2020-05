Paola Caruso figlio e mascherina. La showgirl mostra il figlio con la mascherina e scoppia il putiferio: 'toglila subito, rischia...'

In tanti si interrogano su come e quando usare le mascherine e in tanti si rispondono, seguendo le linee guida consultabili sul sito del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tra le tante questioni che la gente comune, tutti noi, ci poniamo è: come gestire la questione mascherine per i bambini? Da che età iniziare a farla indossare? E quali potrebbero essere gli eventuali rischi?

Paola Caruso figlio sui social: mascherina sì o no?

La risposta è facile da trovare: su tutti i siti ufficiali appare chiaramente scritto che i bambini devono portare la mascherina obbligatoria dai 6 anni in su, e comunque non prima dei 37 mesi.

Non tutti però sembra che abbiano avuto l’accortezza di studiarsi attentamente le regole e l’applicazione della mascherina in età pediatrica, e tra questi c’è la showgirl Paola Caruso recentemente attaccata per una foto da lei pubblicata su instagram.

Nella foto appare il figlio piccolo in un prato con la mascherina. La frase che l’accompagna è:

Anche lui con la mascherina 😷🥰….ma quanto è bravo il mio amore 💕

Se alcuni dimostrano di apprezzare la foto, altri sottolineano la pericolosità di ciò che è mostrato.

Sotto i 3 anni non si mette anzi è pericolosa!rischia soffocamento!!!!

e ancora

I bambini così piccoli non devono indossarla…..

e poi

Troppo piccolo, può soffocare!

e così via

Mascherina obbligatoria per i bambini sopra i 6 anni

Speriamo che questa foto sia stata comunque utile a sensibilizzare tanti all’uso corretto della mascherina nei più piccoli e cogliamo l’occasione per ricordare che, come riportato sul sito del Ministero della Salute

La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?

Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina e per loro va posta attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro viso.

Sotto i sei anni, ha specificato la Società Italiana Pediatri è indossabile, non obbligatoria, con le dovute precauzioni, solo dai 37 mesi in su.