Anche Paola Barale è impossibilitata ad andare dal parrucchiere così ha deciso di tagliarsi i capelli da sola: ecco come ha fatto!

Avere la chioma in ordine ai tempi del coronavirus? Basta collegarsi con il proprio parrucchiere di fiducia via Skype e seguire le sue preziose indicazioni. Almeno è così che ha fatto Paola Barale che si è cimentata in un taglio di capelli davanti allo schermo del suo dispositivo elettronico. Ha ripreso tutta la scena con lo smartphone posizionato in un punto strategico e ne è venuto fuori un tutorial condiviso su Instagram per tutte le donne che in quarantena vogliono rinfrescare la capigliatura.

Paola Barale si taglia i capelli su Instgram

Guidata dall’hair stylist Mauro Situra, in collegamento video con lei, Paola Barale ha dato un taglio ai capelli, per sentirsi in ordine nonostante l’isolamento forzato. Niente di particolarmente impegnativo, ma una semplice spuntatina per “alleggerire senza violenza” la capigliatura, come sottolineato dall’esperto.

Tutto ciò di cui la storica valletta di Mike Bongiorno ha avuto bisogno sono state un paio di forbicine, una spazzola piatta, due elastici e dei beccucci per tenere ferme le ciocche.

Un’esperienza entusiasmante per Paola, visto il risultato finale, che però l’ha anche un po’ agitata: era la prima volta che si tagliava i capelli da sola!

Il tutorial

Per prima cosa, Paola Barale ha inumidito i capelli, anche se erano freschi di shampoo, poi li ha pettinati in caduta naturale. Seguendo le indicazioni del parrucchiere in video collegamento, ha diviso la capigliatura in quattro spicchi, “come se la testa fosse un’arancia” ha suggerito il buon Mauro. Quindi ha proceduto a fare una riga in mezzo e poi ha diviso al centro con un’altra riga da orecchio a orecchio.

La Barale, per comodità, ha fissato le ciocche anteriori con dei becchi, per poi dedicarsi al taglio vero e proprio partendo da dietro. I capelli della parte posteriore sono stati raccolti a coda di cavallo, più in alto possibile, e fermati con un elastico.

Poi ha portato la coda in avanti, attorcigliando i capelli con le mani e fermando il tutto con le dite alle estremità a due centimetri circa dalle punte da eliminare. Con le forbicine ha dunque iniziato a tagliare non in modo definito, ma posizionandole in verticale ed eliminando così le punte in eccesso. Altri piccoli tagli sono stati inferti ai lati della coda attorcigliata.

Subito dopo, Paola è passata alla parte davanti, unendo le due ciocche precedentemente fermate con i becchi e procedendo allo stesso modo: attorcigliamento dei capelli, taglio non netto delle punte e taglietti ai lati. Infine, la definizione della frangia, ripetendo il procedimento solo sulla parte di capelli al centro della fronte.

Insomma, Paola Barale ha avuto un bel coraggio a tagliarsi i capelli da sola, voi l’avete mai fatto?