Paola Barale, perchè non ha mai voluto figli nemmeno da Gianni Sperti: cosa ha svelato

Paola Barale parla della sua vita e della decisione di non avere figli

Come tanti sanno, diversi anni fa Gianni Sperti e Paola Barale sono stati sposati. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, quest’ultima ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata, e della decisione di non avere figli.

“È stata una scelta consapevole, credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa” ha spiegato oggi la conduttrice. La storia con Gianni Sperti risale agli anni ’90, i due sono stati sposati dal 1998 al 2002. In qualche intervista passata, Paola aveva spiegato che “c’è stato un momento in cui lui voleva dei figli, ma io avevo altre priorità”.

La carriera di Paola Barale è iniziata come sosia della pop star Madonna per cui la “pagavano benissimo”, fino ad arrivare in televisione, prima al fianco di Mike Bongiorno, poi anche a Buona Domenica, dove a un certo punto decise di lasciare: “Me ne andai perché avevo veramente bisogno di altro”.

Successivamente la storia d’amore con Raz Degan l’ha portata a girare il mondo e a coltivare la sua passione per i viaggi, facendo sognare un po’ tutti per una storia d’amore durata tantissimo tempo.

Riguardo ai figli, non è stata la prima volta che Paola ha spiegato della sua decisione di non avere figli, ne parlò anche ospite a Verissimo dove aveva ribadito che “Non è mai stato un mio desiderio primario”.

Foto: Red Communications