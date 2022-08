Nozze Pellegrini-Giunta, quanto costa dormire una sola notte nel resort a 5 stelle dove si è sposata la coppia 

Il ricevimento del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato ospitato da un resort esclusivo a 5 stelle

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nella splendida cornice della laguna di Venezia. Dopo la grande emozione di quel giorno, ora arrivano i dettagli dell’organizzazione del matrimonio.

Dopo la cerimonia di rito nella Chiesa di San Zaccaria, il ricevimento del matrimonio si è svolto sull’isola delle Rose, precisamente sul Marriot Venice Resort & Spa. Si tratta di un resort di lusso a 5 stelle che sorge sull’isola privata sita nella laguna di San Marco.

Il resort è stato arredato dall’architetto Matteo Thun e all’interno c’è anche la Spa più grande di Venezia. L’hotel è circondato da alberi di ulivo e qui la cucina è stellata, grazie allo chef Fabio Trabocchi, pluripremiato da Michelin.

Stando alle tariffe reperibili in rete, il prezzo di una notte in questo splendido resort supera i 750 euro per una 1 camera matrimoniale per due adulti.

Foto: Kikapress