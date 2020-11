Ospite da Barbara D'Urso, Gabriele Rossi rivela come è nata la storia d'amore con Gabriel Garko: tutti i dettagli

Prima amanti, poi compagni e infine amici. Ospite a Live Non è la D’Urso, Gabriele Rossi racconta la verità sul rapporto con Gabriel Garko. Dopo il coming out di quest’ultimo al GF Vip e a Verissimo, il giovane attore romano ha rivelato come sono andate realmente le cose tra i due. Confermando, come aveva fatto Garko sul quello stesso divanetto di Barbara D’Urso, le voci sulla relazione con Gabriel.

Non è la D’Urso, la verità di Gabriele Rossi su Gabriele Garko

Sulla loro storia d’amore, sono sempre stati molto riservati ma oggi, dopo che Gabriele Garko ha rivelato a tutti la sua omosessualità, anche Gabriele Rossi ha voluto raccontare come è nata la loro relazione.

Tutto è iniziato sul set de L’Onore e il Rispetto 2. I due attori recitano insieme e tra di loro scoppia la passione, nonostante Garko sia fidanzato. “Avevo 19 anni, adesso ne ho 32. Noi già a quel tempo fummo amanti per ben 4/5 mesi” ha rivelato Gabriele a Carmelita. Un amore, spiega ancora l’attore, “durato il tempo delle riprese”.

Dopo quella relazione fugace e clandestina, ha spiegato ancora Rossi, “l’ho aspettato in qualche senso per 4/5 anni, ma non è tornato”. Il destino, però, li ha fatti incontrare di nuovo, dopo qualche tempo. “10 anni dopo la prima volta ci siamo ritrovati e innamorati” ha raccontato ancora l’ex gieffino.

Tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko, ora è tutto finito, ma sono rimasti ottimi amici. C’è un legame, frutto di un grande amore, che ancora li lega l’uno all’altro, sebbene entrambi fidanzati. Nonostante non condividano più una vita di coppia, i due attori restano ancora complici e vicini col cuore.

Non a caso, il video messaggio a sorpresa che Garko ha fatto arrivare durante lo show di Barbara D’Urso, ha particolarmente emozionato Gabriele, visibilmente commosso. Chissà se un giorno si ritroveranno ancora per ricominciare da dove si sono lasciati… I fan fanno il tifo per loro!