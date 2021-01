Un like di Noemi su twitter ha fatto nascere il sospetto di una lite con Emma e Alessandra Amoroso. Tutta colpa delle malpensanti

I social possono generare una lite e frizioni in men che non si dica. Per fortuna questa volta le protagoniste di questa disavventura Noemi, Emma e Alessandra Amoroso sono intervenute a placare subito gli animi.

Noemi, Emma e Alessandra Amoroso: la verità sulla lite social

Nell’era dei social un like messo ad un post può essere la causa per scatenare una lite e accendere una discussione mediatica. È quanto successo a Noemi, Emma e Alessandra Amoroso. Una di loro a messo un like ad un cinguettio su Twitter in cui si elogiava il suo brano e si criticava quello delle colleghe.

Da poco Noemi è uscita con il suo nuovo singolo ‘Ispirazione’ realizzato con il rapper Inoki. Anche Alessandra Amoroso e Emma Marrone hanno collaborato insieme e la scorsa settimana è uscito ‘Pezzo di cuore’. su Twitter un utente che ha apprezzato il lavoro di Noemi, ha fatto un commento in cui lo elogiava a scapito di quello delle colleghe. Il like che Noemi messo ha questo commento è stato letto da alcuni come una critica alle colleghe e una totale mancanza di solidarietà femminile.

Noemi che lascia il like a un commento contro @MarroneEmma e @AmorosoOF è la dimostrazione che l’invidia è ovunque. il commento di un utente su twitter

Un commento dettato dall’aver letto e dato un’interpretazione eccessiva all’azione della cantante fatta semplicemente per ringraziare chi si complimentava con il suo lavoro. Per fortuna, come dicevamo all’inizio, le protagoniste di questa querelle sono donne straordinarie e prontamente hanno spento e questa sterile lite.

Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico Nomei su twitter

La risposta di Noemi ha riscosso una valanga di like e di commenti a sostegno. Se tutto questo non fosse bastato a placare gli animi, è intervenuta anche Alessandra Amoroso.

” Tranquilla Vero, siamo sicure io e @MarroneEmma che tu nn abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE”come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica…tutto il resto è noia!In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! VIVA LA MUSICA!”

Insomma tutto è bene quel che finisce bene e noi facciamo un grande in bocca al lupo a tutte e tre queste grandi artiste.

