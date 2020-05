Noemi e Sherol Dos Santos: sorpresa social. "Vorrei cantare con te!" A sorpresa, il live da brivido appassiona i fan

Adrenalina del palcoscenico, musica, emozioni live e innovazione sono i temi di cui si è parlato ieri in diretta facebook con #UnitedWeStand amplificare, innovare, supportare lo spettacolo dal vivo.

Un evento a più voci che si è svolto su Facebook e, tra gli altri, ha visto protagoniste due delle più amate voci italiane regalate al grande pubblico da XFactor: Noemi e Sherol Dos Santos.

Noemi e Sherol Dos Santos: live a sorpresa su FB

L’incontro virtuale di oltre 60 minuti, che ha visto coinvolti tutti gli anelli della filiera musicale, guidati dal giornalista Giacomo Como, a sorpresa ha regalato ai fan di Noemi e Sherol, e non solo, un momento di grande, anzi grandissima, musica.

Tante emozioni in un solo incontro in cui: prima di cantare e commuovere i fan, le due artiste hanno parlato in maniera intima e confidenziale, emozionata ed emozionante, raccontando difficoltà e al tempo stesso la speranza e il lavoro su se stesse portato avanti in questi mesi.

La quarantena per me è stato un momento di riflessione su me stessa, di tempo e quindi creatività. Ho lavorato molto su me stessa e presto usciranno un nuovo singolo e un album. Con la mia etichetta (la Instant Crush Records ndr.) stiamo anche lavorando a una colonna sonora per il cinema

dichiara Sherol.

Dell’importanza delle collaborazioni, dell’aiuto reciproco e dell’amicizia professionale parla poi Noemi, raccontando alcuni retroscena del post-XFactor

La collaborazione è fondamentale, XFactor è stato bellissimo, con gli occhi del poi sembra un Erasmus. Uscita dal talent sono stata presa in considerazione da Fiorella Mannoia, e poi ancora da Morgan, Gaetano Curreri, Vasco Rossi è importante è avere modo di incontrarsi e di metterle in atto

Noemi a Sherol: ‘mi sarebbe piaciuto cantare con te’

E poi uno scambio inaspettato di battute con Sherol

Mi sarebbe piaciuto tantissimo oggi cantare con Sherol

dice Noemi

Anche a me tantissimo

risponde Sherol

Ci rifaremo, perchè la collaborazione è questo, bisogna incontrarsi tra artisti. Io sono stata fortunata, ho incontrato grandi artisti che mi hanno messo sulle loro spalle.

Conclude Noemi

In una fase un po’ cupa e un po’ triste è bello vedere tutto questo ottimismo. Possiamo quindi fare tesoro di questa esperienza?

Perchè no?

commentano Massimo Bonelli, organizzatore del concerto del 1 maggio, e Giacomo Como.

Un tocco di ottimismo arriva dunque dalla musica, dalla commovente musica di Sherol Dos Santos e Noemi che, se per questa volta non hanno potuto cantare insieme, si danno appuntamento a un nuovo palcoscenico.

Sherol canta “Che vita meravigliosa” di Diodato, colonna sonora di “La dea fortuna” di Ozpetek e brano vincitore del David di Donatello (che sia un assaggio della nuova sfida cinematografica che sta per intraprendere Sherol con l’etichetta Instant Crush Records?)

La grande chiusura è affidata a Noemi con uno dei suoi brani più amati e conosciuti: Vuoto a perdere.

Ho scelto questa canzone perchè parla di consapevolezze… anche di andare a fare la spesa, visto che è stato il nostro unico momento di libertà. Con l’augurio di uscire da questo periodo più consapevoli di prima

Durante le due toccanti interpretazioni e l’ascolto delle meravigliose voci di Sherol Dos Santos e Noemi, i fan impazziscono.

un brivido lungo la schiena

si legge

La magica forza delle donne

e ancora

Che donne splendide, mi commuovete!

Speriamo di vederle presto insieme su un palco… live!

#UnitedWeStand Lazio Innova e Regione Lazio

#UnitedWeStand è stato il quarto di una serie di appuntamenti in collaborazione tra Wired e Regione Lazio, tramite Lazio Innova, che raccontano il mondo dell’innovazione e delle startup con le voci dei protagonisti. È un’iniziativa sostenuta attraverso i fondi SIE per valorizzare le imprese associate agli Spazi Attivi di Lazio Innova o beneficiarie dei Fondi europei.

Oltre a Noemi e Sherol Dos Santos hanno partecipato: Simone Giustinelli (startupper Spazio Attivo Colleferro), Francesca Calenne (Responsabile Spazio Attivo Colleferro), Massimo Bonelli (Icompany – organizzatore 1 maggio), Maila Sansaini (Direttore Generale NUOVOIMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), Lorenzo Sciarretta (Delegato Politiche giovanili Presidente Regione Lazio – Lazio Sound), Katia Caselli (ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio).