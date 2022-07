Ilary Blasi, Melory difende la sorella dai commenti ‘cattivi’: cosa dichiara sotto il post

Melory Blasi interviene in difesa di Ilary Blasi dopo le interviste dell'amico di Totti su Noemi Bocchi e i commenti 'cattivi' sui social

Sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi stanno piovendo ettolitri di inchiostro, sia fisico che digitale, sul presunto tradimento da parte dell’uno o dell’altra, nonché sulla relazione che si dice che l’ex capitano della Roma intrattenga con Noemi Bocchi. Ma quanto ci sarà di vero in tutto questo? E, soprattutto, sapevate che è intervenuta Melory Blasi a prendere le difese della sorella?

Le polemiche tra Nuccetelli e Melory Blasi, sorella di Ilary

Andiamo con ordine. Tutto è partito da Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti che, all’epoca, gli aveva fatto conoscere Ilary e che, recentemente, si racconta che gli avrebbe presentato anche Noemi Bocchi (anche se lui smentisce).

Ebbene, dopo una sua intervista al Messaggero, Melory Blasi (sorella di Ilary) aveva scritto sul web: “Penso che certi amici farebbero bene a stare in silenzio“.

A queste parole Nuccetelli ha replicato dalle pagine del Corriere della Sera, dicendo: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

Gli hater scatenati contro Melory, lei risponde a tono

Le parole di Melory Blasi non hanno dato fastidio solo a Nuccetelli, ma anche a diversi hater. I commenti comparsi contro di lei sono stati infatti tantissimi. C’è chi ha accusato la sorella della Blasi di pensare troppo agli amici di Totti e troppo poco a quelli di Ilary, tanto da scriverle un “vergognati” al quale lei ha risposto con “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”.

Ciò non è bastato a zittire l’utente, che ha risposto con un incommentabile insieme di frasi contro Ilary: “Statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio… famiglia Blasi!”.

Melory non ha potuto fare a meno, a quel punto, di sbottare con un “Ma la smetti di dire stron…e? Qual è il tuo problema?”

Francesco Totti e Noemi Bocchi: parla Alex Nuccetelli

Tornando a Nuccetelli, nella sua intervista ha parlato dell’incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al ‘Profumo spazio sensoriale’ di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. È vero, c’è della somiglianza fra Ilary e Noemi. Ilary era una bambola, Noemi però è più bassina”.

E, infine, ha raccontato della prima impressione di Noemi: “Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che si è lanciata subito. ‘L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo’, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì. Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?”

Photo Credits: Kikapress