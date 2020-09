Nina Moric va dal veterinario ma dimentica il gatto: il video diventa virale

Nina Moric va dal veterinario ma dimentica di portare con sé il suo gatto: sul web compare il video, che diventa immediatamente virale.

Sui social network diventa virale un video di Nina Moric che, andata dal veterinario, ha finito per dimenticare il suo gatto a casa… Non ci credete? Sembra sia andata proprio così, almeno guardando le Stories della showgirl di origine croata.

Nina Moric va dal veterinario ma dimentica il gatto a casa

Andiamo con ordine. Dall’interno dell’automobile, Nina Moric ha raccontato di essere arrivata presso il suo veterinario di fiducia per sottoporre ad una visita il suo gatto, Moon. Si è accorta, però, di non averlo portato con sé.

“Tutto sotto controllo – ha esordito la showgirl in una Instagram Stories – sono davanti al veterinario… ma ho dimenticato il mio gatto a casa! Lo giuro, non mi è mai successo prima. Mi sa che ci vado io a fare un controllino! Che disastro! Troppe cose per la testa!”

La Moric confessa: era tutto uno scherzo?

Inutile dire che un video di questo genere non ha certo tardato a diventare virale, trasformandosi in un must per tutti gli amanti del trash.

Tuttavia, una volta tornata a casa, la Moric ha postato un’altra Stories, nella quale parla proprio col suo gatto, rivelando che si è trattato di uno scherzo: “Ma chi abbiamo trovato? Ma quella mascalzona della mamma che ti ha lasciato a casa? Non ti ha portato dal veterinario! Ma era uno scherzo per la gente! E la gente non l’ha capito. Tutti ci sono cascati! Hanno pensato che ero seria!”

Il gatto, ha detto la showgirl, avrebbe già fatto tutte le vaccinazioni due giorni fa. Ma allora perché mettere in scena uno scherzo del genere?

Un sospetto c’è. Alla fine della Stories c’è il tag al profilo del gatto Moon, aperto solo pochi giorni fa. Aver “dimenticato” di portare il gatto dal veterinario potrebbe essere stata una tattica di Nina Moric per far pubblicità al nuovo account del suo Moon?

