Weston Cage, oggi trentenne, ha alle spalle anni burrascosi fra divorzi, risse e arresti: oggi però sembra aver messo definitivamente la testa a posto

Nicolas Cage è uno degli attori più in vista, stravaganti e pagati di Hollywood: alle spalle, una vita vera che non ha nulla da invidiare a uno dei film che ha girato, con quattro mogli, due figli, un Oscar e qualche guaio con il fisco.

Dalla sua relazione con la modella Christina Fulton nel 1990 è nato il primogenito Weston Cage Coppola, anche lui un tipo decisamente stravagante e anche affascinante, proprio come il padre.

LEGGI ANCHE: — Tutte le follie di Nicolas Cage: dalle spese pazze alle leggende metropolitane

Nicolas Cage figlio, chi è e cosa fa

Come forse qualcuno saprà, Nicolas Cage è nipote del grande Francis Ford Coppola, ma decise di cambiare il cognome per provare a sfondare nel mondo del cinema senza l’onta di essere un raccomandato: il figlio Weston ha invece ereditato con orgoglio il cognome del nonno (il padre di Nicolas, August Coppola, era fratello del regista).

Weston ama la musica metal ed ha anche fondato una band, gli Eyes of Noctum, ottenendo un buon successo: la band si è sciolta nel 2011 e lui ha continuato a suonare da solista, coltivando però anche la passione per la recitazione e quella per i guai, che è forse un po’ genetica.

Weston a 30 anni ha già due divorzi alle spalle ed ha reso nonno a 50 anni il suo celebre genitore, mettendo al mondo insieme alla seconda moglie Danielle un bimbo, Lucian Augustus, che oggi ha quattro anni. Al momento Weston è sposato con Hila Aronia, creatrice del Prix Five show, con la quale ha due gemelline di pochi mesi. Qualche grattacapo a Nicolas, negli anni, Weston l’ha dato: nel 2011 ha discusso con il suo personal trainer finendo all’ospedale e nel 2017 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato coinvolto in un piccolo incidente stradale.

Oggi Weston sembra aver cambiato vita e look: i capelli sono sempre lunghi, ma lo stile non è più quello del metallaro e nella sua bio di Instagram si legge “attore, musicista, artista marziale”. Già perchè tra le tante passioni di Weston ci sono anche le arti marziali, che pratica da quando ha 4 anni.

Spulciando il suo profilo, lo vediamo molto dedito alla famiglia, alla moglie e ai suoi bimbi: gli anni delle follie sembrano messi definitivamente alle spalle… oppure no?