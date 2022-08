Natalia Estrada, che fine ha fatto la showgirl? Ecco cosa fa oggi e come è cambiata 

Natalia Estrada è uno dei volti indimenticabili della televisione italiana. Ecco cosa fa oggi lontana dai riflettori

Il suo è stato uno dei volti più amati della televisione italiana: attrice, ballerina e conduttrice, Natalia Estrada ormai ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo ma puntualmente qualcuno torna a parlare di lei, con una certa nostalgia.

Proprio in questi giorni, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato di Natalia Estrada attraverso le sue stories di Instagram svelando che “Ormai fuori (per scelta) dalla tv, viene contattata tutti gli anni per partecipare al GF Vip e all’Isola dei famosi, e puntualmente ogni anno lei rifiuta!”.

Natalia Estrada, dalla tv all’equitazione

Alla fine degli anni ’90, Il successo per Natalia Estrada esplose grazie anche alla partecipazione nel film di Leonardo Pieraccioni “Il Ciclone” (1996). all’inizio degli anni duemila era diventata uno dei volti di punta delle reti Mediaset, conducendo diversi varietà di Canale 5.

Natalia Estrada oggi vive felice la sua vita lontana dai riflettori, da cui ha preso le distanze ormai da diversi anni. Dal 2004 circa si occupa a tempo pieno della sua passione: i cavalli.

Condivide con Drew Mischianti un profilo Instagram in cui documenta la vita e le attività del ranch e ha fondato l’associazione sportiva Italian Western Academy, volta a diffondere l’equitazione americana.

Foto: Kikapress