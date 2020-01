Incontro inaspettato tra Antonella Clerici e Natalia Estrada. La conduttrice televisiva ha fatto visita al ranch che la bella spagnola gestisce in Piemonte, regione in cui entrambe ora vivono. E sulla pagina Instagram di Antonella spunta una foto dell’ex attrice in compagnia di Maelle.

Antonella Clerici mostra sui social una foto di Natalia Estrada oggi

La figlia di Antonella Clerici alle prese con una lezione di equitazione in compagnia di una maestra d’eccezione, la bellissima Natalia Estrada. La conduttrice Rai ha postato una foto su Instagram in cui la ragazzina, nata dalla precedente relazione con Eddy Martens, è in sella a un cavallo.

Al suo fianco una donna in versione cowgirl che non tutti avrebbero riconosciuto e che è proprio l’ex moglie di Giorgio Mastrota. “Grazie Natalia Estrada che bella giornata passata insieme” scrive la Clerici a corredo dell’inatteso scatto.

La vita semplice in campagna

Sono anni che Natalia Estrada ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua passione per i cavalli. Insieme al suo nuovo compagno gestisce infatti un ranch in Piemonte, dedicandosi all’equitazione e all’allevamento del bestiame.

Una vita molto diversa da quella che conduceva negli anni ’90 quando divenne famosa grazie alla sua partecipazione a Il Ciclone, fortunato film di Leonardo Pieraccioni.

Per molto tempo è stata legata sentimentalmente a Giorgio Mastrota, che continua invece ancora a lavorare in televisione e con il quale è rimasta in buoni rapporti. Dalla loro storia è nata una figlia, Natalia Junior, che di recente li ha resi nonni.