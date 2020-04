Nasa compleanno, come scoprire la foto dello spazio scattata nel giorno del tuo compleanno

Per celebrare i 30 anni del telescopio Hubble, la NASA ha deciso di regalarci una foto spaziale scattata nel giorno del nostro compleanno: ecco come scoprirla!

Il telescopio Hubble ha appena compiuto i suoi primi 30 anni in orbita e, per celebrare questo compleanno così esclusio, la NASA ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti noi… volete sapere di cosa si tratta? Diciamo che è qualcosa di assolutamente stellare (avrebbe mai potuto essere altrimenti?).

La NASA festeggia i 30 anni di Hubble

Andiamo con ordine. Per celebrare il trentesimo compleanno di presenza in orbita del telescopio Hubble, la NASA ha deciso di regalare uno scatto stellare ad ognuno di noi. Hubble è stato lanciato nello spazio il 24 aprile 1990 e, da allora, esplora l’universo 24 ore su 24, sette giorni a settimana. Praticamente in ogni momento, senza un attimo di tregua!

E questo significa che ha osservato un qualche angolo di cosmo anche nel giorno in cui qualcuno di noi ha compiuto gli anni, si è sposato, ha dato il primo bacio o festeggiato una laurea o, per chi è nato dal 1990 in avanti, addirittura nella propria data di nascita!

Ecco quindi che la NASA ha invitato ogni utente a scoprire cosa stava fotografando Hudson nel giorno del suo compleanno e poi a condividerlo sui social usando l’hashtag #Hubble30.

Come scoprire la foto dello spazio scattata dalla NASA nel giorno del tuo compleanno

Per ottenere la propria foto basta fare click su questo link, che vi porterà al sito ufficiale della NASA. Da lì non dovrete fare altro che inserire la vostra data di nascita. Il sistema vi regalerà subito l’immagine scattata nel giorno del vostro compleanno (l’anno viene scelto automaticamente, in base alle foto disponibili).

Il telescopio Hubble vi porterà in dono una vista di Marte o un panorama di Nettuno? Una scia della Via Lattea o la scintillante Cassiopea? Non vi resta che scoprirlo e festeggiare insieme alla NASA i suoi 30 anni in orbita!

