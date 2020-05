Hanno fatto discutere le foto di Naomi Campbell nuda in metro a New York ma Valentino assicura tutti con un post su Twitter

Impazzano sui social alcune foto che ritraggono Naomi Campbell nuda nella metropolitana di New York. La Venere nera della moda internazionale ha posato senza veli, coprendosi solo con una borsa Valentino. In molti hanno ammirato la bellezza senza tempo dell’ex top model, anche se non sono mancate le critiche in materia di igiene e sicurezza. La stessa maison italiana è intervenuta su social per ristabilire la verità.

Naomi Campbell nuda in metropolitana crea polemiche

Il 22 maggio scorso, ha compiuto 50 anni. Ma l’età, per lei, sembra essere solo un ininfluente dettaglio anagrafico. La sua bellezza e il suo fascino sono rimasti intatti, come quando anni fa, nel pieno della sua carriera, faceva sognare con la sua falcata felina sulle passerella.

LEGGI ANCHE: — Linda Evangelista, l’ex modella di Versace irriconoscibile: ecco la trasformazione dalle passerelle di moda ad oggi

Oggi, Naomi Campbell resta un’icona di stile e sensualità e lo dimostrano le foto che la ritraggono nuda in una metropolitana. Le straordinarie foto in cui appare senza veli, coperta solo da una borsa Valentino, hanno però suscitato qualche polemica.

L’ex modella si mostra infatti come mamma l’ha fatta, seduta in treno, sulla panchina e mentre si aggira scalza accanto ai binari. Molti utenti si sono chiesti che il set fosse abbastanza confortevole e sicuro per lei o se invece, Naomi, abbia sofferto nel farsi ritrarre nuda in quella singolare location.

La spiegazione di Valentino

Le foto di Naomi Campbell nuda nella metropolitana di New York sono state diffuse dal direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli. Ma a seguito delle numerose critiche apparse sui social – in quantità assai minore rispetto agli apprezzamenti, va detto – la stessa maison è intervenuta per chiarire le cose.

“Quelle foto sono state scattate da Inez e Vinoodh l’anno scorso con tutte le garanzie adeguate per le persone coinvolte e non sono mai state rilasciate. Oggi è il compleanno di Naomi e questi elementi visivi aumentano e migliorano la sua bellezza e la sua fierezza senza tempo” si legge in un post su Twitter.