Se chiudono i teatri non succede niente: questa la frase a Stasera Italia che fa imbestialire Nancy Brilli, il suo sfogo su Instagram

A Stasera Italia si discute del nuovo DPCM e si ragiona sulle misure più efficaci per contenere il contagio da coronavirus. Nel corso della trasmissione di Rete 4, un ospite in studio pronuncia una frase che ha mandato su tutte le furie Nancy Brilli, la quale ha poi replicato su Instagram. Ma vediamo cosa è successo.

Stasera Italia, quella frase che fa infuriare Nancy Brilli

La risalita dei contagi in Italia impone nuove misure anti-Covid: dall’obbligo della mascherina all’aperto alla riduzione degli invitate alle feste private. Provvedimenti che stanno sollevando polemiche, ma ritenuti necessari dal governo per evitare un nuovo lockdown, che rischierebbe di mettere in ginocchio l’economia del Paese.

A Stasera Italia si discute proprio di questo e della probabile chiusura di locali o attività commerciali, da scongiurare. Però, dice qualcuno, “se chiudono i teatri non succede niente, non fanno business”. Parole che hanno indignato chi nel settore cultura e spettacoli lavora, come Nancy Brilli.

Il post dell’attrice

L’attrice non ha apprezzato quelle parole e ha voluto replicare utilizzando la sua pagina Instagram, dove ha condiviso la clip incriminata. Nella caption a corredo del breve video ha scritto:

“CHE COSA??? Se chiudiamo tutti i teatri non succede niente?? Ma siamo impazziti? Ma CHE DITe?? Adesso basta, ci sono centinaia di migliaia di persone che non hanno incassi da febbraio, e forse non se ne parla fino a marzo. Altri sei mesi! Ma come campa, la gente?”.

Tempo fa, anche altri artisti – tra cui Laura Pausini e Fiorella Mannoia – erano scesi in campo per chiedere una ripartenza certa e sicura del settore, soprattutto per permettere una vita dignitosa agli addetti ai lavori.