Anche Nancy Brilli condivide su Instagram il video di un uomo che se ne va per la capitale completamente nudo: i commenti dei fan

Anche Nancy Brilli incredula su Instagram di fronte al video di un uomo che in piena emergenza coronavirus gira per il centro di Roma completamente nudo. La scena è stata ripresa da un automobilista e, postata in rete, è divenuta immediatamente virale. Numerosi i commenti degli utenti, tra chi fa ironia e chi si preoccupa per le condizioni di salute del signore senza vestiti.

Nancy Brilli condivide il video su Instagram

La scena è surreale. Roma è completamente deserta, in seguito alle misure di contenimento del coronavirus. Su Ponte Vittorio, un automobilista riprende la desolazione della capitale e incappa in un uomo che cammina completamente nudo.

Il video è divenuto immediatamente virale sui social e anche Nancy Brilli lo ha condiviso su Instagram. “Non ho capito il gesto” scrive l’attrice a corredo del post pubblicato.

In prima battuta, in tanti ironizzano su quell’individuo che se ne va in giro per la città senza vestiti addosso. Ma c’è anche chi si preoccupa: forse ha problemi mentali?

La reazione degli utenti

Il video postato da Nancy Brilli su Instagram ha raccolto numerosi commenti. Molti utenti ironizzano su quell’uomo nudo per le strade di Roma. “Chissà se ha l’autocertificazione”,” Poteva almeno mettersi la mascherina”, “Forse vuole prendere più sole possibile per produrre vitamina D che fa bene al sistema immunitario” scrivono ad esempio alcuni utenti strappando un sorriso.

Ma qualcuno è anche preoccupato: “Avrà problemi mentali, chissà da quanto andava in giro possibile che nessuno lo abbia visto e chiamato chi di dovere?” osserva un altro utente.

Un’altra follower, commenta rievocando un suo personale ricordo: