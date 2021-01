Con 174mila followers su Instagram, una carriera di tutto rispetto, un carisma da vendere e una reputazione solidissima nel mondo dello spettacolo, Nancy Brilli non avrebbe null’altro da dimostrare: né a se stessa, né agli altri.

A 57 anni la bellissima attrice romana è ancora timorosa del giudizio degli altri nonostante, a giudicare dalla gallery di Instagram, per lei piovano soltanto complimenti e attestazioni di stima. Di recente Nancy ha postato uno scatto sexy che la ritrae nuda di spalle coperta solo da un velo rosa sui fianchi: un passo avanti verso l’accettazione di sé, una dimostrazione tutta personale di coraggio stando alla didascalia che ha aggiunto allo scatto.

“Mi sono chiesta se pubblicare questa foto. Mi sono chiesta perché me lo fossi chiesta, in fondo è una bella foto. L’ho mostrata a una mia amica, che l’ha trovata chic. Ho provato sollievo. Quindi ho capito. Sono ancora legata al giudizio degli altri ”.

“Nonostante abbia acquistato sicurezza, nonostante sia forte di anni di esperienza, nonostante, come si può osservare, abbia spalle larghe e resistenti, ho una parte di me piuttosto stupida. Adesso la cambio. E con adesso, intendo ora, in questo preciso momento, seduta stante. E sto già meglio”