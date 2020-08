Naike Rivelli contro Adriano Celentano per aver rivelato il flirt con Ornella Muti sul set de Il Bisbetico Domato: il post su Instagram

Le rivelazioni di Adriano Celentano sul flirt con Ornella Muti durante le riprese de Il Bisbetico Domato e Innamorato pazzo mandano su tutte le furie Naike Rivelli. La figlia della celebre attrice si è sfogata con un video pubblicato su Instagram, giudicando irrispettose e inopportune le parole del molleggiato. Non solo. Ha anche pubblicato uno scatto del backstage del famoso film su Instagram con una serie di eloquenti hashtag.

Naike Rivelli e il tradimento di Adriana Celentano e Ornella Muti

In questi giorni il gossip estivo si è arricchito di una nuova, succulenta notizia. Adriano Celentano tradì la moglie, Claudia Mori, con Ornella Muti. Erano gli inizi degli anni ’80 e i due attori erano impegnati sul set de Il Bisbetico Domato, film tra l’altro in programma lunedì 17 agosto in prima serata su Rete4. Nello stesso periodo, la coppia lavorò insieme anche in Innamorato pazzo, scatendo rumors su una presunta relazione clandestina.

Lui, a distanza di così tanto tempo, ha confessato quella scappatella, suscitando delusione e marezza nell’attrice – all’epoca legata a Federico Fachinetti – che mai in questi anni ne aveva parlato. Il gran clamore mediatico ha provocato la piccata reazione di Naike Rivelli che si è scagliata contro Celentano per le inaspettate dichiarazioni sul flirt con la mamma.

Lo scoop e la foto

La rivelazione del tradimento di Adriana Celentano con Ornella Muti proprio non va giù a Naike Rivelli che, dopo il video su Instragam, ha pubblicato anche una foto di scena del film.

Nello scatto si vedono, tra gli altri, la madre e il molleggiato sul set mentre stanno per girare la famosa scena in cui lui porta a spasso per il paese lei mentre è a letto.

Nella caption, Naike non scrive alcuna didascalia ma utilizza diversi, eloquenti hashtag in cui fa riferimento allo scoop. E, dopo qualche colorito sfogo (#ciaveterottoilca**o) annuncia verità in arrivo…