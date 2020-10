L'attrice e doppiatrice romana, quando era ancora nella Casa del GF Vip, ha raccontato alle coinquiline perchè teme di essere odiata dal pubblico

Gran parte del pubblico conosce Myriam Catania, concorrente appena uscita dalla Casa del Gf Vip dopo un percorso travagliato, solo perchè è stata la moglie di Luca Argentero: parlando con le altre ragazze della Casa, Myriam ha fatto trapelare che in quel momento non era tutto rose e fiori.

Non per colpa di Luca, di cui Myriam parla con grande affetto e rispetto, ma per colpa degli haters.

Myriam Catania Luca Argentero, cosa dicevano gli haters

Myriam, che oggi è impegnata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann con il quale nel 2017 ha avuto il piccolo Jacques, ha passato le ultime giornate in Casa prima dell’eliminazione fra le lacrime: mancanza della famiglia e del figlioletto, ma anche forse una paura atavica di non essere apprezzata, anzi di essere proprio odiata dal pubblico.

Ora capisco le paure di Myriam!

In passato è stata presa di mira dagli haters (quando stava con Argentero) ed è stata spesso criticata in malo modo ed è per questo ha paura di essere odiata da pubblico! NO MYRIAM NON È COSÌ 🤗#gfvip

Salvate Myriam pic.twitter.com/8xV1xeuDli — La V ✍🏼 (@CirimbelliLa) October 11, 2020

Una paura che le viene da lontano, da quando era sposata con Luca Argentero e gli haters sui social la prendevano di mira affermando che non era abbastanza bella per lui.

Se Myriam ha questa "paura" di non piacere è anche per colpa di tutti gli haters e i giornalisti che quando stava con Argentero l'hanno sempre fatta passare per la "cattiva" della coppia. Myriam è semplicemente una donna libera, che non significa leggera.

Ti amiamo #GFVIP pic.twitter.com/aIMJlkMyef — Naomi (@naomi_pietrucci) October 11, 2020

A colpire il pubblico è stato il profondo rispetto e affetto con cui Myriam ha parlato dell’ex marito Luca, oggi anche lui impegnato con Cristina Marino e padre di una bimba.

Il rispetto con cui Myriam parla di Luca Argentero mi lascia sbalordita, esempio che l’amore finisce ma il bene resta #GFVIP — sole 🕸 mannaggia alla tesi (@seituilsole) October 9, 2020

Che belli quando parla di Luca Argentero…ne parla ancora con un sorriso davvero bellissimo. Amerà sempre Luca, non l’amore tra fidanzati, ma amore puro #GFVIP — patrizia che minchia stai facendo? (@scemochileggeah) October 9, 2020

Nella Casa Myriam Catania si è dimostrata per come era, con luci ed ombre, ma sicuramente con grande verità, esponendosi contro chi proprio non le piaceva (vedi scontro finale con Franceska Pepe): ha avuto momenti di fragilità e forse proprio grazie a questi si è fatta conoscere e benvolere, uscendo una volta per tutte dal clichè dell'”ex di Luca Argentero”