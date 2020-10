Da quando è uscita dalla Casa del Gf Vip, Myriam sembra aver cambiato idea sul rapporto con l'ex Luca Argentero: "mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza"

Myriam Catania ha concluso la sua esperienza al Gf Vip proprio quando voleva, cioè quando la mancanza della sua famiglia si stava facendo troppo forte: criticata anche da Antonella Elia per il suo essere “viziata”, appena uscita dalla Casa Myriam le ha dato ragione, affermando che probabilmente è viziata perchè “ha tanto”, ma che è contenta di essere uscita dal Gf perchè aveva esaurito “la sua trama”.

E della sua trama fa parte, inutile negarlo, Luca Argentero: l’ex marito, di cui lei in precedenza diceva “non siamo rimasti amici” e su cui invece ha cambiato idea.

Myriam Catania Luca Argentero: “Certi amori non finiscono, si trasformano”

“Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire“, ha dichiarato Myriam una volta uscita dal GF.

Nessuna gelosia da parte del nuovo compagno Quentin, ha spiegato ancora Myriam, che cita una frase tratta da un brano di Antonello Venditti (ex marito della zia Simona Izzo) proponendo una variante: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e si trasformano”

Luca e Myriam sono stati sposati sette anni, dopo cinque di fidanzamento: la storia è andata avanti fra alti e bassi finchè i due non si sono lasciati definitivamente nel 2016. In seguito si sono rifatti entrambe una vita, lei con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, lui con Cristina Marino, e sono diventati entrambe genitori.